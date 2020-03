Coronavírus: Caso suspeito é monitorado em Itapeva

A Prefeitura de Itapeva (SP), informa que, ao serem detectadas no Brasil suspeitas da presença do coronavírus, o governo municipal, por meio da Secretaria Municipal da saúde, começou a mapear itapevenses com febre e ou sintomas respiratórios, que viajaram nos últimos 14 dias para o exterior ou contato próximo de caso confirmado ou suspeito.

Por meio deste trabalho, a equipe técnica notificou uma suspeita de coronavírus de um paciente vindo de viagem internacional. De imediato, a Secretaria Municipal de Saúde o contatou e todas as providências necessárias foram tomadas, conforme orientação do governo estadual e do Ministério da Saúde.

O caso está sendo monitorado; o paciente não apresenta complicações e está em isolamento domiciliar.