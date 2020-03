Coronavírus: Bom Sucesso de Itararé analisa pessoas que entram na cidade

Uma operação conjunta entre a

Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Setor de Fiscalização e a Secretaria Municipal de Saúde de Bom Sucesso de Itararé visa rastrear a entrada de pessoas com suspeita de conter o Coronavírus.

A realização de abordagens de pessoas é feita em veículos que acessam à cidade.

Uma enfermeira faz a pesquisa da origem da viagem da pessoa e possíveis sintomas do COVID-19 no entrevistado, com a medição da temperatura corporal.

Ao fim, são repassadas orientações de combate à disseminação da pandemia .