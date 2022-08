Na manhã de domingo, 28 de agosto, aconteceu, no Pilão D’Água, a 6ª Etapa da Copa Sudoeste de Mountain Bike, com a participação de mais de 400 atletas de Itapeva e região, em um percurso considerado difícil pelos atletas, indo até o Quilombo do Jaó.

A premiação aconteceu no Pilão D’ Água e contou a presença do Prefeito Mário Tassinari e seus secretários.