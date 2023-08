Dando sequência à Copa Itapeva de Futsal Infantil, no último final de semana, dias 29 e 30/07, no Ginásio CCE, outros emocionantes confrontos marcaram a rodada da competição, com grande presença de público. No sábado (29), o FUT Napoli venceu o Fut Real Madrid por 5 a 1.

A escolinha de Futebol Araxá empatou com o FUT Manchester City em 4 a 4. A equipe Projeto Social Virando o Jogo venceu o FUT Benfica por 4 a 3. A equipe VLM Kids venceu o time ADI/ABEF por 4 a 2. No domingo (30), o FUT Roma venceu a equipe Sipacred por 9 a 2. O time Projeto Semjel Futsal – A venceu o Gica Pimentel – B por 8 a 1. A equipe FUT Lazio empatou com o Batuíra Futebol e Alegria em 3 a 3. Na categoria sub 11, o Batuíra Futebol e Alegria venceu o Semjel Projeto Futsal – B por 4 a 3.

Na segunda-feira (31), no Ginásio CCE, aconteceu confronto entre as equipes Gica Pimentel e Borussia Kantian, pela categoria sub-13. Na ocasião, o Gica Pimentel venceu por 10 a 0. Os confrontos da Copa Itapeva de Futsal Infantil retornam no próximo sábado (05).