A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes realizou, no último final de semana, no Ginásio CCE, a cerimônia de abertura da Copa Cidade de Futsal Infantil, nas categorias Sub 09, 11, 13 e 15 do masculino.

Logo após a abertura oficial dos jogos, aconteceu a primeira disputa entre os meninos do Sub 09 do CE Gica Pimentel e o time da Arena Belletti Itapeva, com placar final de 03 a 02 para os jogadores mirins do Belletti.

Em seguida foi a vez do Sub 11 do Fut Craques Bayern München disputar contra o SEMJEL Projeto Antônio Queiroz, em uma partida que terminou em 6 a 0 para o time do Fut Craques.

E por fim, o Sub 13 do Fut Craques ACDC Flora entrou em quadra para enfrentar o Borussia Kantian Júnior, este último saindo como o grande vencedor da rodada com o placar de 6×1. As disputas do campeonato também aconteceram na manhã de domingo com mais 6 jogos.