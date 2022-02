A instituição estende o prazo de inscrições até o dia 9 de fevereiro. São 638 vagas para mais de 50 cursos regulares de música e teatro — todos gratuitos!

O Conservatório de Tatuí — instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo, gerido pela Sustenidos Organização Social de Cultura e considerado a maior escola de música e artes cênicas da América Latina — prorroga o prazo para inscrições no Processo Seletivo de Novos(as) Alunos(as) até o dia 9 de fevereiro. A instituição disponibiliza 638 vagas em mais de 50 cursos regulares nas áreas de Música Erudita, Música Popular, Educação Musical e Artes Cênicas. Os cursos são totalmente gratuitos e os(as) interessados(as) podem inscrever-se pelo site do Conservatório de Tatuí.

Em respeito ao Plano SP e aos protocolos para prevenção à Covid-19, o processo seletivo será realizado prioritariamente de forma remota. Para a maioria dos cursos oferecidos, a seleção ocorrerá por meio de vídeos e entrevistas virtuais. A exceção é para os cursos de Artes Cênicas e Cenografia, cuja seleção será feita por meio de atividades presenciais, sempre respeitando os protocolos de distanciamento, uso de máscara e álcool em gel, entre outros.

Nos cursos de música, candidatos(as) que não possuem conhecimento musical serão chamados para uma entrevista virtual com uma banca de professores da instituição. O link para a entrevista será enviado por e-mail após o encerramento do prazo de inscrições. Candidatos(as) que já possuem conhecimento musical deverão gravar um vídeo em que tocam ou cantam a peça indicada no edital. Este vídeo deverá ser disponibilizado no Youtube, no modo “não listado”, e o link deve ser informado na Ficha de Inscrição. Nos cursos de Musicalização Infantil e Ateliês de Artes Cênicas, as vagas serão distribuídas por sorteio. No curso de Formação em Educação Musical, a seleção será feita por meio de análise curricular e formulário online.

CONFIRA OS CURSOS

Área de Música Erudita

– Sede/Tatuí: Acordeão, Canto Lírico, Canto Barroco (novo), Clarinete, Contrabaixo Acústico, Cordas Dedilhadas Históricas, Cravo, Eufônio, Fagote, Flauta Doce, Flauta Transversal, Fortepiano, Harpa, Luteria, Oboé, Percussão Sinfônica, Piano Clássico, Saxofone, Trombone, Trompa, Trompete, Tuba, Viola, Violão Clássico, Violino, Violino Barroco/Viola Barroca, Violoncelo e Violoncelo Barroco/Viola da Gamba.

– Vagas para pessoas cegas ou com baixa visão (Tatuí): Oboé, Piano, Violão Clássico e Violino, por meio da Musicografia Braille.

– Polo São José do Rio Pardo: Canto Lírico, Clarinete, Contrabaixo, Flauta Transversal, Percussão Sinfônica, Piano, Piano Colaborativo, Saxofone, Trombone/Eufônio/Tuba, Trompa, Trompete, Viola, Violão Clássico, Violino e Violoncelo.

Área de Música Popular

– MPB/Jazz: Bateria, Canto, Clarinete, Contrabaixo Acústico, Contrabaixo Elétrico, Flauta Transversal, Guitarra, Percussão, Piano, Saxofone, Trombone, Trompete e Violão.

– Choro: Bandolim, Cavaquinho, Flauta, Percussão e Violão 7 Cordas.

– Música Raiz: Viola Caipira

Área de Educação Musical

– Musicalização Infantil: Musicalização Infantil 1 (4 anos), Musicalização Infantil 2 (5 anos), Musicalização Infantil 3 (6 anos), Musicalização Infantil 4 (7 anos).

– Formação em Educação Musical (manhã ou tarde)

Área de Artes Cênicas

– Ateliês de Iniciação às Artes da Cena para Crianças

– Ateliês em Artes da Cena para Adolescentes

– Artes Cênicas

– Cenografia

Cadastro de reserva – A instituição esclarece que a quantidade de vagas abertas está condicionada à quantidade de vagas remanescentes ao final do ano letivo 2021 e, por isso, alguns cursos mantidos pela instituição não dispõem de vagas para novos alunos neste momento, incluindo Regência. Todavia, haverá processo seletivo para cadastro de reserva (lista de espera) nos cursos de Acordeão, Piano, Harpa, Violão, Flauta Doce, Bateria (MPB/Jazz), Trombone (MPB/Jazz), Cavaquinho (Choro), Violão de 7 Cordas (Choro), Percussão (Choro).

Bolsas de estudo – Os(as) candidatos(as) com conhecimento musical e teatral que forem aprovados(as) no Processo Seletivo para Novos(as) Alunos(as), cujo resultado está previsto para ser divulgado a partir de 18/02, poderão se inscrever, também, para concorrer a vagas para bolsistas nos Grupos Artísticos do Conservatório de Tatuí. As inscrições para as Bolsas Performance ficarão abertas até 1º de março. Estes editais já estão disponíveis no site do Conservatório de Tatuí.

SERVIÇO

Processo Seletivo para Novos(as) Alunos(as) 2022

