A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, realizou na última terça-feira, dia 25, o enontro “A Amplitude do Espectro Autista” na Câmara Municipal de Itapeva, que contou com a participação das palestrantes Karen Grisotto Camargo e Adriana de Paula.

A doutora Karen é médica graduada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, especialista em pediatria, neurologia infantil, neurofisiologista clínica e epilepsia pela Universidade Federal do Paraná. Também é pós-graduada em ABA para Autismo e Deficiência Intelectual pelo CBI de Miami e médica da Rede Municipal de Saúde, responsável técnica pela Apae de Itapeva e região, além de neuropediatra no AME de Itapeva.

Já a doutora Adriana Vieira de Paula é advogada especialista em Direito Público pela Unopar e Direito Médico e da Saúde pela Escola Superior de Advocacia, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e também da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Itapetininga e membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Itapetininga.

A secretária de Desenvolvimento Social, Lucinha Schreiner, destacou o trabalho realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que sempre lutou pelos direitos dos autistas, contribuindo desta forma com o fim do preconceito e os desafios que são enfrentados por eles.

Ao final do encontro, a professora Carol Macedo fez uma dinâmica pedindo aos presentes, que enchessem as bexigas azuis, cor simbólica do autismo; fazendo com que todos repensassem suas vidas e se envolvessem em uma única corrente de amor e união.