O presidente do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Garcia Marquezini se reuniu com o diretor da Associação Batuíra Esporte Clube, Mário Antônio de Barros, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Também estiveram presentes, a vice-presidente do CMDCA e representante da entidade Salva-Vidas Danielly Bueno de Carvalho Zacarias, além da gestora do Fundo Social de Assistência Social Arlete Gonçalves Corrêa.

Na ocasião, Mário de Barros apresentou o trabalho realizado pela entidade na qual representa, fazendo uma exposição dos serviços desenvolvidos junto às famílias em condições de vulnerabilidade social.

O objetivo do encontro foi promover parcerias entre a entidade e o CMDCA, visando principalmente a melhoria dos serviços prestados.

Para Cláudio Marquezini, o empresário Mario de Barros fez uma proposta atrativa para o conselho com o objetivo de contribuir com as atividades já executadas.

Ao final da reunião, o munícipe recebeu orientações referentes às documentações exigidas de acordo com a legislação vigente, para a certificação e credenciamento da entidade Associação Batuíra Esporte Clube junto ao CMDCA.

As propostas apresentadas foram acolhidas por todos os representantes do conselho, sendo que se propuseram a trabalhar em parceria em prol dos direitos da criança e do adolescente.