No dia 03 de novembro, no Paço Municipal de Itapeva foram empossados a diretoria e demais membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Itapeva (Consea), que irá atuar em nosso município, com o respaldo do Poder Executivo, por meio das Secretarias do Desenvolvimento Social e da Agricultura e Abastecimento, no desenvolvimento de políticas públicas de combate à fome, ao desperdício de alimentos e à insegurança alimentar, atuando na melhora da logística de entrega de alimentos, modernização de equipamentos e intercâmbio com entidades e organizações públicas e privadas. Parabéns!!!



A Diretoria do Consea:

Presidente: Gisele Pimenta (Ao Teu Encontro)

Vice-Presidente: Francisco Stuart (Mov. Viva Janaína Alves)

1ª Secretária: Dra. Rita de Cássia D. Barros Pereira (Comissão da Mulher Advogada – 76° Subseção da OAB)

2º Secretário: Dr. Gregory Proença (76° Subseção da OAB)

1º Tesoureira: Arlete Gonçalves (Secretaria do Desenvolvimento Social)

2ª Tesoureira: Tamires Paterniani dos Santos (Sec. da Educação)

Relações Públicas: Silmara Santos (Secretaria de Agricultura e Abastecimento).