Conselho da Pessoa com Deficiência realizará live nesta quinta

Nesta quinta-feira, dia 4, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itapeva realizará uma live, em sua página do Facebook, com o tema Projeto “Felicidade Down”.

O encontro virtual será transmitido às 20h, com os convidados Tomás e Célia, os pais da Bruna e a Mariliza Valcazara, avó do Pedro.