Conselheiras Tutelares participam de capacitação

Iniciando os trabalhos frente ao Conselho Tutelar de Itapeva, as conselheiras eleitas para o quadriênio 2020/2024, que foram empossadas no mês de janeiro, participaram de um período de capacitação. A ação tem por objetivo preparar as servidoras para o exercício do mandato.

As aulas são ministradas pelo instrutor Bruno Almeida, na sede do Conselho Tutelar.

A capacitação é oferecida e organizada pelo CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com apoio da Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.