Confira o que abre e o que fecha nestas festividades de Carnaval

Órgãos públicos municipais: fecham nos dias 24, 25, 26 de fevereiro e reabrem somente dia 27.

Bancos: fecham nos dias 24 e 25 de fevereiro e reabrem na quarta-feira, dia 26, das 12h às 15h.

Coleta de lixo: funciona normalmente nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro.

Feiras livres: dia 22 (Praça de Eventos Zico Campolim), dia 23 (Vila Aparecida), 24 e 25 ( não haverá).

Mercado do Produtor: dia 22 (7h às 21h), dia 23 (7h às 14h), 24 (7h às 21h) e 25 (7h às 14h).

Pronto Socorro e Santa Casa: funcionam normalmente nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro.

Farmácia Municipal: funcionará normalmente nos dias 22, 23, 24, 25 e fevereiro.

Samu: funciona normalmente nos dias 22, 23, 24, 25 de fevereiro

Postos de saúde: fecham nos dias 24 e 25 de fevereiro e reabrem no dia 26, das 8h às 12h e das 13h às 17 (zona urbana) e das 7h às 16h (zona rural).

Poupatempo: funciona no sábado, dia 22 das 8h às 12h; fecha nos dias 24 e 25 e reabre no dia 26, das 12h às 17h.

Cartório Eleitoral: fecha nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro e reabre no dia 27, das 12h às 18h.

Fórum: fecha nos dias 24 e 25 de fevereiro e reabre no dia 26, das 12h às 19h.