Conexão Auditiva: uma nova unidade em Bauru, com a mesma qualidade em serviços já prestados

Reconhecida pela qualidade dos serviços em Itapeva, São Paulo e Botucatu, a cidade de Bauru será agraciada com uma filial da Rede Conexão Auditiva.

A Clínica Conexão Auditiva nasceu em Itapeva com um propósito firmado: oferecer as melhores soluções de tecnologia auditiva!

Com o grato crescimento de pacientes, a rede de Clínicas Conexão Auditiva se estendeu para as cidades de São Paulo e Botucatu. Agora, está prestes a inaugurar sua nova unidade na cidade de Bauru.

A rede teve início com a fonoaudióloga Cintia Fadini, graduada pela UNESP, sendo reconhecida como uma autoridade na área. Além de fundadora, Dra. Cintia também realiza a avaliação clínica da audição, seleção e auxilia na adaptação de aparelhos auditivos com treinamentos aos pacientes, principalmente na unidade de Itapeva.

Quem estará responsável pelos atendimentos na unidade de Bauru é a fonoaudióloga, Dra. Ana Cláudia Gução, graduada pela UNESP, além de possuir formações complementares como mestrado e doutorado. Até o momento, Dra. Ana Cláudia era responsável pela Clínica em Botucatu e agora também passa a atender como fonoaudióloga responsável em Bauru, avaliando a audição dos pacientes e contribuindo com o processo de seleção e adaptação de aparelhos auditivos.

Em São Paulo, a responsável técnica é fonoaudióloga Dra. Priscila Souza, que é graduadapela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), possui pós–Graduação em Processamento Auditivo pela CEFAC e GEPAT, São Paulo/SP. Realiza a avaliação clínica da audição, seleção e adaptação de aparelhos auditivos com treinamento das habilidades auditivas centrais.

As Clínicas Conexão Auditiva também oferecem os melhores e mais modernos aparelhos e acessórios para completar o tratamento, além de proporcionar o acesso à tecnologia avançada para quem necessita de cuidados específicos contra a baixa audição, perda auditiva, zumbido, entre outros casos.

Saiba mais sobre os serviços oferecidos pelas clínicas no site: https://conexaoauditiva.com.br/

Para a idealizadora da Rede de Clínicas Conexão Auditiva, Cintia Fadini, ouvir é viver, é emoção, é conectar as pessoas por meio do SOM. “A Conexão Auditiva está com você neste momento, ficamos felizes em oferecer tecnologia e acompanhamento em sua reabilitação auditiva com muita qualidade. Estamos esperando por você em uma de nossas unidades”, disse.