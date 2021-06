Condenado por homicídio de PM é preso em Itararé depois de 17 anos

Na quinta-feira (17), um agricultor de 62 anos foi preso em Itararé após condenação pelo crime de homicídio ocorrido em 2004.

A vítima era Policial Militar e o julgamento do processo transcorreu por muitos anos devido os recursos que o acusado interpôs à Justiça, uma sentença do Tribunal do Júri já havia sido proferida e o sentenciado chegou a ser preso na ocasião, mas recorreu e aguardava o julgamento dos recursos em liberdade.

Com o Mandado de Prisão expedido pelo Tribunal de Justiça, uma equipe da Polícia Militar de Itararé deparou-se com o indivíduo conduzindo seu veículo em via pública e foi identificado e abordado na Dr. Antônio José L. de Melo, cruzamento com a Rua São Pedro, área central da cidade.

O capturado recebeu voz de prisão e deverá ser transferido para o sistema prisional para cumprimento de uma pena de 8 anos a ser cumprida no regime fechado.