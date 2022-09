A Universidade Estadual Paulista (Unesp) está com as inscrições abertas para 266 vagas em carreiras de todos os níveis escolares, com salários até R$ 8.370 e cadastramento pelo site da Fundação Vunesp, até 19 de setembro, segunda-feira. O endereço é www.vunesp.com.br

As opções de trabalho são para 23 cidades de todas as regiões do Estado de São Paulo.

Além do salário, a Unesp oferece vale-alimentação, plano de saúde, vale-transporte e plano odontológico.

As cidades com mais vagas são Botucatu, com 40 oportunidades, e a capital, com 34. As demais opções são para 21 vagas em Araçatuba, 24 em Araraquara, 7 em Assis, 13 em Bauru, 2 em Dracena, 8 em Franca, 9 em Guaratinguetá, 12 em Ilha Solteira, 4 em Itapeva, 17 em Jaboticabal, 10 em Marília, 12 em Presidente Prudente, 5 em Registro, 15 em Rio Claro, 2 em Rosana, 7 em São João da Boa Vista, 3 em São José do Rio Preto, 7 em São José dos Campos, 9 em São Vicente, 3 em Sorocaba e 1 em Tupã.

A aplicação da prova está prevista para 6 de novembro, um domingo. A prova será realizada nas 23 cidades para as quais há oferta de vagas

Os editais, com todas as informações sobre os 36 certames, podem ser vistos no site da Vunesp, na seção de concursos com inscrições abertas.