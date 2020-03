Comunidade Terapêutica Mãe da Vida realiza curso de Padaria Artesanal

O PEF – Programa Escola da Família – da escola de Período Integral Nicota Soares realiza curso de Padaria Artesanal na Comunidade Terapêutica Mãe da Vida, ao convite do Conselheiro Sidnei da Silva. O curso está sendo ministrado pelos professores voluntários Paulinho e Marilza Santiago, com a colaboração da Josiane Sene. Curso prático com a duração de aproximadamente dois meses, oferecendo aos alunos mais de 30 horas de aulas de capacitação e muita “mão na massa”.