COMUNICADO OFICIAL

Frente ao momento político, econômico e sanitário atual, as autoridades públicas precisam agir com inteligência e precisão. A saúde do município de Itapeva precisa ganhar protagonismo loco-regional a partir da boa relação que pode estabelecer com os entes federados (governo federal, Estado e municípios do entorno), com a sociedade civil, com o terceiro setor, com o controle social, com os órgãos de controle e com os demais atores envolvidos no processo de desenvolvimento sustentável.

No intuito de cumprir com este enorme desafio, a Prefeitura Municipal entendeu a necessidade de atuar em cooperação com instituições tais como a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, importante parceira do município para a garantia de uma assistência integral à saúde.

A transparência nas relações institucionais aliada à revisão do modelo de financiamento dos serviços trará ao município uma nova fase de cooperação, crescimento e qualificação nas entregas previstas no programa de governo.

Em síntese, Prefeitura Municipal de Itapeva e Santa Casa de Misericórdia estão, mais do que nunca, unidas na busca de soluções para os principais problemas a serem enfrentados nos próximos anos.

A partir de hoje, uma grande revisão dos processos de trabalho entre Prefeitura e Santa Casa será iniciada, com foco na eficiência, nos resultados e na gestão daquilo que diz respeito ao processo oferta & demanda. Um novo plano de trabalho será construído em mútua cooperação e resultará numa nova contratualização, mais adequada às necessidades atuais.

Mudanças na administração dos serviços (tanto na Prefeitura quanto na Santa Casa) talvez sejam necessárias, mas todas as alterações serão realizadas em comum acordo e com um objetivo claro: transformar Itapeva numa referência de qualidade, acesso e competência gerencial na administração dos seus serviços de saúde.

O Prefeito de Itapeva, Mário Tassinari, fará um pronunciamento ao vivo, nesta terça-feira (10), ao meio dia, em sua página no Facebook – Mario Tassinari e no Instagram – @DrMarioTassinari para apresentar o novo Gestor Administrativo da entidade, Carlos Alberto Paneágua Ferreira.