Comunicado e orientação da Polícia Civil

COMUNICADO À POPULAÇÃO

A Delegacia Seccional de Polícia de Itapeva orienta a população dos 17 municípios que fazem parte de sua área de atuação que em razão da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), procure atendimento nas Delegacias de Polícia e Plantões somente em caso de real necessidade.

É fato que as dependências de Plantões e Delegacias de Polícia, em razão da natureza dos serviços e das atribuições inerentes à instituição, são locais eminentemente insalubres e com grande circulação de pessoas. Além disso, como em toda repartição pública, os bens são de uso compartilhado de todos, fato que sugere comportamento de prevenção.

Se a presença do contribuinte for de fato indispensável para o registro do boletim de ocorrência, a Seccional ainda orienta que o interessado evite estar acompanhado, sobretudo e em especial, de pessoas com mais de 60 anos (idosos), portadores de doenças crônicas e crianças de colo, os quais integram o denominado grupo de risco de contágio do coronavírus.

Por fim, a Delegacia Seccional de Polícia de Itapeva ressalta que o contribuinte pode, e deve, neste momento de crise sanitária, registrar eventual boletim de ocorrência na Delegacia Eletrônica, acessando o endereço: www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br, bastando, para tanto, ter acesso à rede mundial de computadores (internet). Várias ocorrências podem ser registradas por esse meio, entre as quais: perda de documentos/Celular/Placa de Veículo, roubo ou furto de veículos, furto e roubo de documentos, acidente de trânsito sem vítimas, além de injúria, calúnia e difamação.

As orientações vão ao encontro das medidas adotadas pelas autoridades em nível federal e estadual para tentar conter a velocidade de disseminação do vírus. Nesse sentido, as edições do Decreto Estadual nº 64.864, de 16 de março de 2020, que “dispõe sobre a adoção de medidas adicionais, de caráter temporário e emergencial, de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus)”, e da Portaria nº 16, de 17 de março de 2020, da Delegacia Geral de Polícia, que “estabelece rotina emergencial para atendimento nas Unidades Policiais, em decorrência da pandemia do novo coronavírus”.

A circunscrição da Delegacia de Polícia de Itapeva compreende as cidades de: Apiai, Bom Sucesso de Itararé, Barra do Chapéu, Buri, Capão Bonito, Guapiara, Itaberá, Itaóca, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itararé, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul e Taquarivaí, perfazendo um total de cerca de 240.000 mil habitantes.

Aulo Rafael de Luna Pedrosa Fernandes

Delegado Seccional de Polícia de Itapeva