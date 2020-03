Comunicado da Farmácia Municipal aos pacientes de ALTO CUSTO

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Farmácia Municipal, informa que no mês de abril de 2020, a entrega dos medicamentos de ALTO CUSTO ocorrerá entre os dias 3 e 24 de abril, das 7h às 12h e das 13h às 16h.

Os pacientes diagnosticados com doenças respiratórias (que fazem uso de bombinha), transplantados, renais crônicos e portadores de hepatite receberão telefonema para confirmação de endereço, pois terão os medicamentos entregues em suas residências, considerando que são pacientes mais vulneráveis ao novo Coronavírus (Covid-19).

Os demais medicamentos poderão ser retirados normalmente na Farmácia.

Os pacientes com mais de 60 anos de idade devem, se possível, pedir para que um representante autorizado faça a retirada de seus remédios.

Mais informações pelos telefones (15) 3521-1208 ou (15) 3524-1405.