Na quarta-feira, dia 3, os membros do COMTUR Conselho Municipal de Turismo de Itapeva estiveram em visita técnica no Parque das Neblinas, que é uma reserva ambiental da Empresa Suzano, gerida pelo Instituto Ecofuturo, onde são desenvolvidas atividades de ecoturismo, educação ambiental, pesquisa científica, manejo e restauração florestal, e participação comunitária. Com sete mil hectares, o Parque desempenha importante papel na conservação da bacia do rio Itatinga e do maior contínuo de Mata Atlântica do País: o Parque Estadual da Serra do Mar e a Serra de Paranapiacaba. O Parque está em São Paulo, nos municípios de Mogi das Cruzes e Bertioga, no alto da Serra do Mar, a apenas 115 Km da Capital paulista.

A ideia do grupo de visitantes que lá estiveram, é trazer o modelo elaborado pela empresa Suzano, para a criação do nosso PPA nos Cannions aqui na nossa região.

Participaram da visita o Presidente do Comtur Heverton Abreu Moreira “Ton” e alguns membros do Conselho, além de Monitores Ambientais Receptivos dos Cânions Paulista… Itapeva, Itararé e Bom Sucesso de Itararé.

Nossos agradecimentos a empresa Suzano na pessoa de: Maria Rangel, Guilherme e Jessica que não mediram esforços para acompanhar e dar as boas-vindas a todos que lá estiveram no dia de hoje, e que carinhosamente proporcionaram um dia agradabilíssimo, com café da manhã, almoço, trilhas e apresentações em geral sobre o Projeto lá existente.

Isabel Reis- Secretária Executiva do Comtur