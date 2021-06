Comoção geral marca enterro de policial, vítima de atropelamento

Aconteceu na tarde deste domingo (27), o sepultamento do policial civil Adriano Lino.

Durante o velório, policiais civis, militares, guardas municipais, familiares e amigos compareceram para dar o último adeus a ele. O cortejo contou com dezenas de veículos que acompanharam o carro funerário até o Cemitério Ecumênico de Itapeva.

Adriano foi enterrado com homenagens de amigos e familiares.

*O caso*

Adriano foi atropelado na noite de sábado (26), em Capela do Alto, após sair do carro em que viajava para ver um problema no veículo, segundo informações.

O motorista do veículo que atropelou o policial civil fugiu em seguida e a Polícia trabalha para identificar o autor do atropelamento.

Descanse em paz, Adriano!