Como voltei a ouvir: histórias reais de pessoas que viviam sem audição

Dona Maria chegou no consultório da Dra. Cintia Fadini ouvindo praticamente nada. Na primeira consulta, ela imaginou que seria possível adquirir um aparelho auditivo somente após seis meses de tratamento, mas já saiu da clínica usando o seu naquele mesmo dia. “Eu revivi, comecei a ouvir sons que há muito tempo não ouvia, coisas simples como colocar água em um copo ou o barulho do chinelo arrastando no chão. Desde que comecei a usar meu aparelho minha vida mudou totalmente, está maravilhosa”, contou. Para ela, todas as pessoas que têm algum problema auditivo precisam procurar ajuda. “Sem os sons básicos fica difícil a convivência com outras pessoas e acabamos nos isolando. Procurem ajuda o quanto antes, principalmente com a Dra. Cintia, que também se tornou minha amiga. Eu não abro mão do meu aparelho por nada, ele faz parte da minha vida”, completou.

A Isalina relatou a importância de ter o apoio familiar durante o seu tratamento. “Eu quero falar sobre gratidão, primeiramente a Deus por tudo. Quando eu tinha 16 anos removi um tumor na cabeça, que afetou minha audição me deixando uma perda parcial, mas muitas pessoas sequer percebiam, porque eu aprendi a fazer leitura labial. Porém, eu tinha dificuldades aliada a tristeza, pois eu queria ouvir”, lembrou. Pouco tempo atrás, Isalina conversou com um profissional da área que orientou para que ela buscasse ajuda e foi o que ela fez. “Eu fiz todos os exames e testei um aparelho auditivo, o que me deixou muito feliz, eu consegui ouvir o andar das pessoas em casa e coisas que eu nunca ouvia. Para Isalina, embora o aparelho pareça algo insignificante para algumas pessoas, para outras é algo que mudará sua vida. “Eu não tenho palavras pra expressar tudo o que sinto, somente Deus poderá retribuir o que minha família fez por mim. Se você está passando por alguma prova ou dificuldade, não desanime, eu fiquei 24 anos sem ouvir perfeitamente, com uma perda parcial, mas Deus agiu na hora em que eu menos esperava”, disse.

Prestes a comemorar um ano da Clínica Conexão Auditiva, a fonoaudióloga Cintia Fadini, juntamente com sua equipe de trabalho, deu início a uma campanha de Natal, com objetivo de proporcionar qualidade de vida para as pessoas que têm problemas auditivos. A Campanha “Ajude quem você ama a ouvir o som” pretende facilitar o acesso à tecnologia avançada para àqueles que necessitam de tratamentos específicos contra a baixa audição, perda auditiva, zumbido, entre outros casos. Além disso, a campanha terá o lançamento de tecnologias e também oferecerá aparelhos com valores acessíveis e financiamento pelo Banco do Brasil em até 60 vezes.

A Clínica Conexão Auditiva está localizada à Rua Santana, nº 403, no Centro. Para agendar uma consulta, entre em contato pelo telefone (15) 99807-0325. Acesse o site para conhecer mais: www.conexaoauditiva.com.br

(Fotos de um evento realizado há 1 ano, bem antes da pandemia).