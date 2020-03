Comitê de Prevenção e Enfrentamento de Crise pelo novo Coronavírus é instituído pela Prefeitura

A Prefeitura de Itapeva informa que, em decorrência da pandemia amplamente divulgada, instituiu o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), no qual deverá monitorar a situação de crise e adotar as medidas necessárias para a contenção do surto endêmico.

BOLETIM 01 – 17/01/2020

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19 informa que há apenas um caso suspeito em Itapeva; a situação está sendo monitorada em tempo integral, e em qualquer tempo as medidas poderão ser revistas.

Na presente data, o Comitê recomenda:

a) Que os pais não enviem as crianças com sintomas de gripe ou resfriado para a escola. Na Rede Municipal de Ensino, as faltas serão abonadas, ficando à critério dos pais o envio ou não de seus filhos às unidades escolares;

b) Os servidores públicos maiores de sessenta anos, ou pertencentes ao grupo de risco (baixa imunidade, com doenças crônicas etc), devem ser realocados para setores, aonde fiquem menos expostos;

c) Será aberto processo seletivo de estagiários, das áreas da saúde, para que colaborem com a divulgação de informações junto à população;

d) Que a população evite aglomerações.