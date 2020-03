Comitê de Prevenção e Enfrentamento de Crise pelo novo Coronavírus comunica que há 4 casos suspeitos da doença no município

BOLETIM 4 – 19/03/2020 (09H05)

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento de Crise pelo novo Coronavírus, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há quatro casos suspeitos de COVID-19 em nosso município, os quais estão aguardando os resultados de exames. Todos eles estão com sintomas leves, em acompanhamento domiciliar.

Outrossim, na coletiva do dia 18/03/2020, houve menção a um caso suspeito de Apiaí, mas se trata de paciente de Barra do Chapéu.