Comitê de Prevenção e Enfrentamento de Crise pelo novo Coronavírus comunica que há 3 casos suspeitos da doença no município

BOLETIM Nº 03 – 18/03/2020

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento de Crise pelo novo Coronavírus, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há três casos suspeitos de COVID-19 em nosso município, os quais estão aguardando os resultados de exames.

I – ATENÇÃO BÁSICA – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Ficam suspensos por tempo indeterminado:

1. Atendimento médico eletivo (agendado);

1. Atendimento odontológico eletivo (agendado);

2. Atendimentos de enfermagem de rotina;

3. Realização de puericultura de crianças com desenvolvimento normal;

4. Agendamentos de Papanicolau;

5. Retirada de resultados de exame;

6. Troca de receitas de uso contínuo. As receitas de medicamentos de uso contínuo não serão renovadas nas unidades primárias de saúde, visto que terão prazo de validade estendido por tempo indeterminado.

7. Exames laboratoriais de rotina, inclusive aqueles já agendados;

8. As visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde estão restritas aos casos prioritários e serão realizadas na área externa do domicílio, mantendo-se 1,5m de distância do usuário;

9. As realizações de grupos educativos e aglomerações nas unidades de atenção primária à saúde.

Ficam mantidos:

1. Atendimentos de urgência e emergência;

1. Atendimento à gestante;

2. Atendimento às crianças com alteração no desenvolvimento;

3. Atendimento ao paciente, para fins de emissão de receitas de medicamento de uso controlado;

4. Coleta de exames laboratoriais de rotina exclusivamente para pacientes gestantes, em tratamento de oncologia e casos considerados como urgentes, por triagem da Unidade de Saúde.

5. Atendimentos de urgência e emergência de odontologia;

6. Ficam mantidas as consultas agendadas no Centro Dia – Hospital Santa Rita. Porém, retornos e novos agendamentos estão suspensos.

II – ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Ficam suspensos por tempo indeterminado:

1. Atendimentos de odontologia realizados no CEO – Centro de Especialidades Odontológicas;

1. Todas as atividades e atendimentos realizados na Casa do Adolescente; Academia da Saúde e no CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador;

2. Procedimentos (endoscopias, eletrocardiograma e ultrassonografia) agendados para realização no Centro Dia – Hospital Santa Rita;

3. Todos os atendimentos e agendamentos das especialidades de geriatria e vascular, realizados no CRI – Centro de Referência do Idoso;

4. As atividades do grupo de fisioterapia realizadas pelos estagiários da FAIT no Centro de Referência do Idoso.

5. A realização do Baile da Terceira Idade realizado no Centro de Referência do Idoso;

6. Todas as coletas de exames laboratoriais para as Unidades de Especialidades (Centro de Referência do Idoso; SAE (realizados fora do horário de expediente); Centro Dia – Hospital Santa Rita; CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador)

7. Troca de receitas de uso contínuo. As receitas de medicamento de uso contínuo não serão renovadas no CRI – Centro de Referência do Idoso, visto que terão prazo de validade estendido por tempo indeterminado.

8. Atendimentos de psicologia agendados no SAE;

9. Retornos e novas consultas de especialidades no Centro Dia – Hospital Santa Rita.

Ficam mantidos:

1. Procedimentos de ultrassonografia obstétrica realizados no Centro Dia – Hospital Santa Rita;

1. Atendimentos de especialidade para pacientes em tratamento de oncologia, realizados no Centro Dia – Hospital Santa Rita;

2. Atendimentos domiciliares a pacientes considerados de “alto risco”, por triagem da Equipe do “Programa Melhor em Casa”;

3. Atendimentos do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial.

4. Atendimentos eletivos às crianças em tratamento medicamentoso e considerados “urgentes”, triados pela Unidade, realizados no SAE;

5. Realização de exames laboratoriais considerados “urgentes”, triados pela Unidade, em horário estabelecido à critério da mesma Unidade;

6. Fornecimento de medicamentos aos pacientes do SAE.

7. Atendimento de crianças e gestantes de risco no CENTRO MATERNO INFANTIL.

8. O atendimento psicológico na CASA DO ADOLESCENTE NOS CASOS CONSIDERADOS URGENTES.

III– CENTRAL DE REGULAÇÃO

Ficam suspensos por tempo indeterminado:

1. Os agendamentos de consultas e exames de caráter eletivo, de qualquer espécie;

1. O transporte de pacientes a outros municípios, exceto os considerados extremamente prioritários, como hemodiálise, quimioterapia e radioterapia.

2. Os agendamentos de transportes para tratamentos em outros municípios, exceto em casos considerados prioritários, ou seja, que não podem ter suspensão do tratamento conforme indicação médica.

O horário de expediente para atendimento ao público será das 7h30 às 12h. Serão mantidos os atendimentos por meio de contato telefônico até às 17h.

IV– ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1. Receitas de medicamentos de uso contínuo, neste momento, serão consideradas por tempo indeterminado, visando evitar prejuízos ao paciente na aquisição de medicamentos;

1. Processos de renovação para medicamento de alto custo serão suspensos. Será renovado automaticamente, seguindo-se orientação da Secretaria de Estado da Saúde – Coordenadoria de Assistência Farmacêutica – Componente Especializado. Os novos processos para medicamento de alto custo seguem o fluxo normal já estabelecido pela mesma Secretaria de Estado da Saúde.

2. Receitas da Portaria 344/98 e antimicrobianos: seguem conforme portaria, sem nenhuma alteração.

V– UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

1. Admite-se a entrada do acompanhante conjunto ao paciente nos seguintes casos: pacientes com necessidades especiais; crianças (até 15 anos, 11 meses e 29 dias) e idosos (acima de 60 anos).

1. Será realizada readequação física interna da Unidade, para fins de criação da “Sala de Isolamento”, destinada a atendimento de paciente suspeito ou provável de coronavírus;

VI– SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SITO NA AVENIDA VATICANO Nº 1249 – JARDIM EUROPA)

1. Fica suspenso o atendimento ao público e mantido o atendimento por meio de contato telefônico (15) 3521-1510, bem como, os serviços administrativos internos no Gabinete e Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Avenida Vaticano nº 1249 – Jardim Europa, Itapeva – SP.

1. Os serviços realizados internamente visam atender às demandas dos trabalhos realizados pelas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Estratégia de Saúde da Família e Unidade de Pronto Atendimento, ou seja, não haverá, em nenhuma circunstância, atendimento a pacientes para fins de agendamento ou realização de procedimentos no Gabinete ou Unidades Administrativas da Secretaria Municipal da Saúde.

– ORIENTAÇÕES GERAIS DE ATENDIMENTO –

– UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE –

– UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA –

– UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO –

1. Os pacientes com sintomas de gripe ou resfriado, NÃO classificados como caso suspeito ou provável de coronavírus, deverão permanecer em isolamento domiciliar, a fim de evitar a propagação do vírus respiratório, com previsão de afastamento das atividades habituais laborais (atestado médico) pelo período de 7 (sete) dias.

1. Os casos suspeitos ou prováveis de coronavírus deverão permanecer em isolamento domiciliar com previsão de afastamento das atividades habituais laborais (atestado médico) pelo período de 14 (quatorze) dias.

Os casos suspeitos ou prováveis de coronavírus são de notificação compulsória e imediata e serão monitorados periodicamente, por telefone, pela Vigilância Epidemiológica.

Dirija-se a Unidade de Saúde mais próxima da sua residência somente nas situações indicadas nos itens 1 e 2;

Nos casos de não realização de consultas e procedimentos por ocasião da suspensão ora adotada, a Secretaria Municipal de Saúde, em momento oportuno, retomará aos agendamentos por intermédio das Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Estratégia da Saúde da Família ou Unidades Especializadas de Serviços de Saúde;

A Secretaria Municipal de Saúde se reserva no direito de suspender férias, afastamentos ou licenças de seus servidores, bem como, realocá-los temporariamente das Unidades de lotação de origem, ou promover a alteração do horário de trabalho, respeitada a carga horária máxima definida para cada categoria, visando a manutenção dos serviços de saúde especificados neste plano de contingência, enquanto durar a situação ora instalada contra o COVID-19.

A Equipe de Vigilância Epidemiológica contará, em sua equipe, com o acréscimo de profissionais remanejados de outras Unidades de lotação visando a atuação na coleta de exames em domicílio e no monitoramento dos casos suspeitos via telefone, bem como na orientação quanto à identificação e notificação do COVID-19, de modo a evitar e/ou diminuir os riscos de transmissão.

Por meios oficiais serão emitidos boletins informativos com as indicações do Coronavírus no Município de Itapeva, nos seguintes termos:

· Casos descartados;

· Casos confirmados;

· Casos suspeitos aguardando resultado de exames;

As ações da Equipe de Vigilância Sanitária serão desenvolvidas exclusivamente no atendimento a denúncias de estabelecimentos que estejam desenvolvendo suas atividades fora dos padrões determinados pelo Município, colocando em risco a coletividade na transmissão do COVID-19, junto aos estabelecimentos comerciais em geral, de gêneros alimentícios ou não, classificados como serviços de saúde ou não, pelo período que se fizer necessário.

Aos profissionais da saúde não se aplicam as orientações do boletim 1 no que tange ao critério etário ou de doenças crônicas para o afastamento ou realocação de servidor.

KAREN GRUBE LOPEZ

Secretária Municipal de Saúde

JOÃO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA

Secretário Municipal de Governo e Negócios Jurídicos

PATRÍCIA APARECIDA FELÍCIO MATOS

Secretária Municipal de Educação

EDIVALDO SOUZA ALVES

Secretário de Finanças

LUIZ FERNANDO TASSINARI

Secretário de Administração e Recursos Humanos