Comitê de Prevenção e Enfrentamento de Crise esclarece o funcionamento de serviços considerados essenciais e agências bancárias

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento de Crise, o qual está monitorando diariamente a situação no município, em relação ao Coronavírus (Covid-19), esclarece o funcionamento dos setores considerados essenciais.

Mercados, postos de combustíveis, padarias, farmácias, quitandas, lojas de conveniências, funerárias, açougues, distribuidores de gás e água e de ração para animais e comércios que vendam produtos de enfermagem poderão abrir, desde que os produtos não sejam servidos e/ou consumidos no local e que o espaço receba apenas 20% de pessoas do total pré-estabelecido em seu alvará de funcionamento, obedecendo as recomendações de não aglomerar munícipes. Desta forma, cada estabelecimento deverá organizar a entrada e saída de seus clientes, visando não ultrapassar o limite permitido.

Em relação aos bancos, não haverá atendimento nas agências, podendo somente funcionar os caixas eletrônicos, que deverão ser higienizados diariamente. Isso não afetará os serviços online e centrais de atendimento. As lotéricas também serão fechadas.