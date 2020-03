Comitê de prevenção ao Covid-19 informa 122 casos suspeitos em Itapeva

BOLETIM Nº 14 – 29/03/2020 – domingo (14h02)

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há 122 casos suspeitos de COVID-19 em nosso Município. Sendo que: há 118 casos estáveis, em acompanhamento domiciliar, 2 internados estáveis (não há pacientes na UTI), 1 óbito do paciente que estava na UTI, porém seu resultado para COVID-19 não fora confirmado e 1 caso descartado.

Observação: o caso descartado inclui-se nos casos suspeitos, de acordo com as normas de Vigilância Sanitária.