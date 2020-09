Comitê de enfrentamento à Covid delibera ações para conter a disseminação do vírus

Em reunião com os membros que compõem o Comitê de Combate e Enfrentamento à Covid-19 na terça-feira, dia 1º de setembro, os representantes deliberaram por estratégias para conscientização e auxílio à população, bem como intensificar as fiscalizações.

a) intensificar campanhas de conscientização com carros de som, rádio e outras mídias;

b) Intensificar a higienização de espaços públicos de alta concentração de pessoas com pulverização;

c) Mutirão de Conscientização – ações educacionais com o fim de entregar máscaras e conscientizar acerca da necessidade do uso de equipamentos de proteção individual;

d) Fiscalização em agências bancárias e outros estabelecimentos acerca da disponibilidade de insumos e EPI;

e) Abertura da Escola Municipal Dom Silvio Maria Dario e dos banheiros da Casa da Cultura Cícero Marques para uso dos banheiros e apoio à população.