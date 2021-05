Comitê de Enfrentamento à Covid de Itapeva propõe lockdown de 8 dias e mudanças emergenciais

Neste sábado, dia 29, os membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Itapeva estiveram com o prefeito Dr. Mario Tassinari em uma reunião emergencial para avaliar a atual situação do município em relação a pandemia. Com os números em constante aumento e taxa de ocupação de leitos acima do limite máximo, o Comitê apresentou ao Chefe do Poder Executivo medidas emergenciais a serem tomadas, incluindo LOCKDOWN de oito dias, a partir deste domingo, dia 30 de maio.

Porém, algumas alterações só podem entrar em vigor se os atuais vereadores aprovarem o pedido de revogação da Lei 4.486 de 14 de abril de 2021, a qual dispõe sobre a autorização para abertura e funcionamento do comércio em geral do município de Itapeva.

Sugestões dos membros do Comitê ao prefeito para deliberação:

1) Fechamento total (lockdown), com o objetivo de aliviar a pressão sobre o sistema público de saúde, das 13h do dia 30 de maio até às 07h do dia 07 de junho, quando a situação será reavaliada. Podem funcionar somente estabelecimentos e clínicas inerentes às atividades de saúde.

2) Funcionarão apenas os serviços públicos de coleta e remoção de lixo, assistência social e saúde. As demais atividades deverão ser desempenhadas de forma remota.

3) Fechamento de todas as escolas localizadas em Itapeva.

4) Proibição de atendimento ao público em TODOS os estabelecimentos comerciais localizados em Itapeva.

5) Os postos de combustíveis devem respeitas o horário de funcionamento das 10h às 16h, devendo atender as requisições das viaturas oficiais.

6) O DELIVERY é permitido em todas as modalidades até às 20h.

7) Delegação de poderes de notificação aos Guardas Civis Municipais, outorgados aos fiscais de posturas e sanitários, devendo remeter relatórios de ocorrências.

8) Intensificar campanhas de informação à população.

9) Utilização de drones para identificar aglomerações em espaços públicos municipais.

As medidas inerentes ao funcionamento de órgãos municipais e fiscalização serão implementados a partir deste domingo, dia 30 de maio.

Já o fechamento de estabelecimentos comerciais depende de autorização do Legislativo. Caso a Lei seja revogada, serão implementadas restrições às demais atividades, tudo com o intuito de diminuir a interação social e a velocidade de contágio, garantindo a capacidade da rede de saúde local e o direito de todos serem atendidos, objetivando a redução significativa dos casos de Coronavírus em nosso município.