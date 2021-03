Comitê de Enfrentamento à Covid-19 delibera por reabertura de bancos e lotéricas a partir do dia 29 de março

Após uma reunião realizada de forma remota, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, deliberou pela reabertura de bancos e lotéricas, a partir do dia 29 de março de 2021. Também foi deliberada pela abertura dos Correios e cartórios.

O Comitê autorizou ainda a abertura de mercados/mercearias que vendem gêneros alimentícios naturais e a granel, bem como de lojas vinculadas ao suporte de telecomunicações (internet).

Além disso, estendeu o horário permitido para Drive Thru em todos os estabelecimentos comerciais das 5h às 20h.

Foi também decidido o período de isolamento social de 10 dias para suspeitos e confirmados notificados para Covid-19, salvo casos específicos, todos seguindo orientações do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde (Versão 3 de 15 de março de 2021).