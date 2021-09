Comissão de Empreendedorismo e Marketing Jurídico da 76ª Subseção da OAB Itapeva prestou homenagem ao advogado mais velho e à mais jovem da Comarca

Em razão do mês da advocacia, a Comissão de Empreendedorismo e Marketing Jurídico da 76ª Subseção da OAB de Itapeva realizou uma Sessão Solene para a entrega de Certificados de Reconhecimento aos advogados:

– Dr. Bertholdo Klinger Felipe – decano da advocacia itapevense, por sua dedicação e comprometimento com o Direito e a Justiça.

– Dra. Daiane Santos de Paula – a mais jovem advogada Itapevense, como incentivo ao exercício profissional de forma responsável, íntegra e ética.

O evento ocorreu na Casa da Advocacia e Cidadania e foi transmitido por meio de Live no Instagram @cemj.oab76, respeitando os protocolos sanitários de combate à Covid-19.

A solenidade contou com a presença dos homenageados, do Presidente da Subseção Dr. Marcelo Penteado de Moura, da Presidente da CEMJ Dra. Renata Domingues, da membra da CEMJ Dra. Jaqueline Schultz, dos ex-presidentes da OAB Dr. Luiz Antonio Machado de Werneck e Dr. Adilson Marcos dos Santos, de Advogados e Colaboradores da OAB e também do Presidente da Câmara, Roberto Comeron.