No dia 30 de agosto, as representantes da Comissão da Mulher da 76ª Subeseção, da Ordem dos Advogados de São Paulo, a Presidente Rita de Cássia D. Barros Pereira e a tesoureira Daniela Cristina B. Matos dos Santos, participaram da Mesa Redonda de Encerramento das Ações do Agosto Lilás – mês de enfretamento a violência contra a mulher, na cidade de Taquarivaí/SP.

O evento foi realizado através da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal. Na oportunidade, foi abordado o tema através da palestra ministrada pela Ten Cel PM Adriana Duch Machado.