Comissão da Mulher Advogada agradece as doações em prol de entidades

A Comissão da Mulher Advogada de Itapeva/SP, na campanha “É hora de propagar o bem!!!”, ação positiva e proativa no sentido de recriar e salvar, empenhou-se solidariamente na arrecadação de alimentos e produtos de limpeza.

Desta forma, agradece a todos os apoiadores e doadores, que de alguma forma contribuíram para a arrecadação em prol das seguintes entidades: 1. Recanto da Criança e do Adolescente – RECRIA; 2. Grupo Salva Vidas; 3. Lar São Vicente de Paulo de Itaberá/SP e a Apae da cidade de Buri/SP.

Durante o período da campanha, foram arrecadados em torno de 600 kg de alimentos para beneficiar as entidades e dezenas de famílias. Com uma atitude solidária, podemos ajudar crianças, famílias e a sociedade.

A COMISSÃO DA MULHER ADVOGADA DE ITAPEVA/SP agradece o apoio de toda classe de advogados e cidadãos de nossa região.