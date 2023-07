O vereador Roberto Comeron está encaminhando ao Poder Executivo de Itapeva uma indicação onde pede que o prefeito Mário Tassinari esteja alterando os horários dos servidores municipais em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina de Futebol.

Em 2023, a Copa do Mundo Feminina será sediada na Austrália e na Nova Zelândia e a abertura será no próximo dia 20 de julho, com o jogo Nova Zelândia x Noruega. Os horários serão bem diferenciados daqueles que o brasileiro está acostumado a acompanhar, o jogo de abertura mesmo será realizado às 4h da manhã. Já o Brasil estreia às 8h de segunda-feira (24), contra o Panamá, em seguida joga às 07h de sábado (29), contra a França e encerra sua participação na fase de grupos contra a Jamaica às 7h de quarta-feira, 2 de agosto.

Diante deste quadro, Comeron pediu que o prefeito estude a possibilidade de alterar os horários de expediente dos servidores públicos municipais, nos dias de jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino, com exceção as atividades de caráter essencial. O pedido, de acordo com o vereador, tem a finalidade de valorizar e fomentar a prática e audiência dessa modalidade do esporte mais popular do País.

Confira a justificativa do vereador para o pedido:

“A Copa do Mundo 2023 de Futebol Feminino, ocorrerá entre os dias 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e Nova Zelândia. Ao todo são 8 grupos de 4 times cada, totalizando 32 seleções. A Seleção Brasileira vai em busca do seu primeiro título.

O Brasil está no grupo F, junto com França, Jamaica e Panamá. Os dois primeiros colocados garantem vaga para a próxima fase.

Liberar os servidores públicos para assistir aos jogos da seleção brasileira é uma forma de promover o patriotismo e o senso de coletividade, reconhecendo a importância de conciliar o trabalho com momentos de lazer e celebração. Essa medida valoriza o papel dos servidores públicos como cidadãos, fortalece a identidade nacional e estimula a motivação e a satisfação no trabalho. Trata-se, portanto, de uma oportunidade de estreitar os laços entre o Estado e a sociedade, reafirmando a importância do patriotismo em nosso país.

O patriotismo é um sentimento de amor, respeito e dedicação à pátria. Ele se manifesta de diferentes maneiras e em várias situações, incluindo eventos esportivos de grande importância nacional, como os jogos da seleção brasileira de futebol. Nesses momentos, é fundamental reconhecer a importância dos servidores públicos e refletir sobre a relevância de liberá-los para assistir aos jogos do Brasil”.

N.R: Não há ainda nenhuma informação sobre a liberação para o setor privado, sendo que não se é obrigado a liberar funcionários para acompanhar os jogos nem no masculino, nem no feminino, porém caso haja essa liberação, geralmente ela é feita com reposição de horário em datas posteriores.