Comércios poderão voltar com atendimento presencial a partir de segunda-feira, dia 7 de junho

A Prefeitura Municipal de Itapeva informa que o Decreto n° 11.755, que prevê medidas mais restritivas referente ao funcionamento do comércio, não será prorrogado.

A partir da próxima segunda-feira, dia 7 de junho, os estabelecimentos comerciais poderão retornar com atendimento presencial, respeitando os protocolos sanitários exigidos, especialmente o uso obrigatório de máscaras cobrindo o nariz e a boca, disponibilizando álcool em gel para os clientes e distanciamento em filas, bem como a limitação de pessoas.

Ressalta-se que o município seguirá na íntegra as medidas previstas no Plano SP.

⚠️ Mais leitos!

Além disso, o Executivo solicitou a contratação de mais 10 leitos de Enfermaria e 3 leitos de UTI, para tratamento dos munícipes suspeitos e positivos de Covid-19, visando reduzir a transferência de pacientes para outras cidades e a diminuição de atendimentos na UPA.

⚠️ Penalidades!

O Governo Municipal irá protocolar na segunda-feira, dia 7, na Câmara Municipal um Projeto de Lei que autoriza a aplicação de multas pesadas contra aglomerações e festas clandestinas, o que vai de encontro ao trabalho que está sendo realizado pelos agentes fiscalizadores: Guarda Civil Municipal, Fiscalização e Vigilância Municipal.

⚠️ Pronunciamento!

Neste domingo, dia 6, o prefeito de Itapeva Dr. Mário Tassinari fará um pronunciamento esclarecendo as decisões e ações tomadas pela administração por meio de live na página da Prefeitura no Facebook.