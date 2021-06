Comércios devem trabalhar somente com delivery a partir desta terça-feira, dia 1°

Após uma decisão judicial e a revogação da Lei que permitia a abertura do comércio, a Prefeitura de Itapeva publicou um decreto alterando o que foi publicado no decreto de sábado, dia 29.

Neste de hoje, o delivery para todos os estabelecimentos ganhou duas horas a mais e pode ser feito até às 22h.

Além das restrições publicadas no decreto anterior, agora os comércios devem permanecer fechados (só com delivery) e as atividades religiosas estão suspensas.

O decreto foi publicado na noite desta segunda-feira, dia 31 e entra em vigor hoje mesmo.