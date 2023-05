O Sincomerciários de Itapeva divulgou a lista de horários a serem implementados neste final de semana que marca a comemoração do Dia das Mães.

De acordo com o sindicato dos comerciários a medida foi definida junto aos Sindicatos do Comércio Varejista da região (Sincomércio). As lojas de toda a região poderão funcionar na sexta-feira até às 20h.

Já no sábado (13), é importante que a população se atente a sua cidade, pois o acordo dispõe de horários diferentes para cada município. Confira:

Sexta-feira (12)

Até 20h em toda a região;

Sábado (13)

Até 18h: Capão Bonito (SP); Guapiara (SP); Itaberá (SP);Itapeva (SP); Nova Campina (SP); Ribeirão Branco (SP); Ribeirão Grande (SP); Taquarivaí (SP).

Até 20h: Bom Sucesso de Itararé (SP); Barão de Antonina (SP); Coronel Macedo (SP); Itaporanga (SP); Itararé (SP);Riversul (SP); Taguaí (SP); Taquarituba (SP).

O acordo ainda diz que, os trabalhadores deverão receber hora extra ou descontar o tempo de trabalho excedido em um banco de horas, previsto em lei trabalhista. Vale lembrar que as horas extras não poder exceder duas horas por dia.