Em decorrência do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (08), os estabelecimentos comerciais e mercados de Itapeva (SP) e região terão horários diferenciados neste final de semana.

De acordo com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sincomerciários) de Itapeva, no município e região (exceto Itararé, Taquarituba e regional de Itaporanga) as lojas podem funcionar com mão de obra comerciária até às 18h no sábado (07).

Em Itararé, Taquarituba e nas cidades da região de Itaporanga (SP), o horário acordado entre Sindicatos para o comércio é até às 20h, sexta-feira (06) e sábado (07).

As empresas da região de Itapeva que desejarem o trabalho em horário especial na sexta-feira devem firmar acordo coletivo com os sindicato (laboral e patronal).

O Sincomerciários ressalta que o horário extensivo não isenta a empresa de pagamentos de eventuais horas extras e seus reflexos. Ainda enfatiza que os horários estabelecidos são para o funcionamento com comerciários.

Dúvidas, denúncias ou mais informações podem ser esclarecidas através dos telefones (15) 3521 9800 (Itapeva), (15) 3531-3600 (Itararé), (15) 3542-5529 (Capão Bonito) e (14) 3762-3603 (Taquarituba).