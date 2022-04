A comédia teatral “A Mulher Zumbi”, da Cia Clássica de Repertório (Sorocaba/SP), será apresentada em Itapeva no dia 14 de maio, em duas sessões, no Teatro de Bolso Terezinha Silva.

A peça foi escrita, dirigida e é interpretada por Mário Pérsico com a contracena de Jair Christo, que se desdobram em seis personagens e utilizam 36 trocas de roupas.

“A Mulher Zumbi” teve sua grande estreia no dia 15 de outubro de 1994, no Teatro Municipal “Teotônio Vilela”. Durante 28 anos, ganhou 27 prêmios e foi exibida em Portugal, Brasília, Sul de Minas e parte do Estado de São Paulo.

O espetáculo faz referências aos clássicos do cinema, como “Rebecca – A Mulher Inesquecível” e “Psicose” (Alfred Hitchcock), “O Bebê de Rosemary” (Roman Polanski), “Os Girassóis da Rússia” (Vittorio de Sicca), “Os Guarda-chuvas do Amor” (Jacques Demy), “A Pantera Cor-de-rosa” (Blake Edwards), “E o Vento Levou” (Victor Fleming), “Quanto Mais Quente Melhor” (Billy Wilder) e alguns mais recentes, como “Ghost” e “Titanic”.

Evento: “A Mulher Zumbi”.

Data: 14 de maio.

Sessões: às 19h e às 21h.

Classificação: 14 anos.

⚠️INGRESSOS DISPONÍVEIS PARA RETIRADA UMA HORA ANTES NA BILHETERIA DO TEATRO DE BOLSO⚠️

ENTRADA FRANCA!