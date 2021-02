Comandante da Polícia Militar Ambiental em Itapeva é homenageado com a mais alta honraria da Câmara Municipal

Na manhã do dia 29 de janeiro, a sede do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior teve uma movimentação incomum para uma sexta-feira, na sala da Comandante da Unidade, Tenente Coronel PM Adriana Duch Machado, entre seus Oficiais e Praças, Autoridades do Município e ex-membros do Poder Legislativo municipal, houve a recepção ao 1º Sargento PM Luiz Américo Gomes, Comandante da Base Operacional da Polícia Militar Ambiental o qual merecidamente recebeu das mãos do ex-vereador Oziel Pires a Comenda “António Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva” como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a sociedade Itapevense.

O 1º Sargento PM Américo, nascido em Itapeva, ingressou nas fileiras da Polícia Militar em 1996, ao longo de sua vida militar que completa esse ano, 25 anos, trabalhou por 18 anos no policiamento territorial e a 07 anos exerce suas funções laborais no Policiamento Ambiental e que desde 2016 assumiu efetivamente o Comando do Policiamento Ambiental da nossa região, responsável pelo policiamento ambiental em 10 municípios do sudoeste paulista.

Casado com Valéria Chagas de Moraes Souza é Bacharel em Ciências Jurídicas (Direito) formado pela Faculdade de Ciências Sociais e Agrarias de Itapeva, é pós graduado em Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública pela Escola Superior de Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é especialista em policiamento e fiscalização ambiental formado pelo Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, é disseminador do conhecimento da sustentabilidade e orientador sobre condutas ambientais legais através da educação ambiental nas redes pública e privada de ensino, conciliador nas demandas ambientais da região do sudoeste paulista, membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Itapeva, membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Itaberá, membro permanente da equipe de conciliadores ambientais das áreas do Centro Técnico Regional de Fiscalização VIII (Municípios de Itapeva e Itapetininga, Região de Sorocaba) e Centro Técnico Regional de Fiscalização -III (Município de Apiaí – Região de Santos), Membro do Conselho Deliberativo da Unidade de Conservação de Itaberá/SP, além da realização de diversos cursos voltados a proteção da fauna e flora paulista.

Em rápidas palavras o Sargento Américo nos disse da sua alegria em receber a mais ilustre honraria do município “…que essa simples cerimônia do recebimento da Comenda, porém acalentada constitui na mais alta e representativa honraria que recebi em toda a minha carreira militar, não só pela instituição que represento, mas em tudo que ela pôde me proporcionar, além das pessoas que tiveram essa iniciativa, mas também pelas pessoas que estavam presentes, já que muitas delas foram verdadeiros companheiros e mestres na minha carreira profissional”, agradeceu o 1º Sargento PM Américo.