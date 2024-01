A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itararé foi acionada, na segunda-feira (08), para atender uma ocorrência de violência doméstica, culminando na prisão em flagrante de um agressor.

Conforme os agentes, os vizinhos realizaram a denúncia de que um homem estava agredindo uma mulher. Ao chegarem no local, identificaram a vítima, a qual estava grávida de seis meses. Conforme o relato, o indivíduo era seu marido, mas tinha uma medida protetiva em seu desfavor.

Diante dos hematomas, a mulher foi encaminhada à Delegacia para exame de corpo delito. Ao mesmo tempo em que os vizinhos novamente acionaram a corporação, informaram de que o agressor havia voltado à residência e estava quebrando os móveis.

Retornando ao local, a casa estava vazia. Os agentes foram informados de que o indivíduo fugiu para a residência de uma familiar. Com o apoio de outras viaturas e com o uso do policiamento aéreo, através do drone da corporação, a GCM estabeleceu um cerco eficaz, localizando-o no telhado.

Após negociação, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia (Delpol), onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante delito. O agressor aguardará audiência de custódia na cadeia pública de Capão Bonito (SP).

Créditos: Divulgação/ASCOM Prefeitura de Itararé.