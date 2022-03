Na tarde desta quarta-feira, 23 de março, policiais civis da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE, com o apoio da Guarda Civil Municipal de Itapeva, apreenderam drogas na Vila Mariana, local já conhecido pelo tráfico.

De acordo com os investigadores, após investigação, a Justiça expediu o Mandado de Busca e Apreensão a uma residência do referido bairro, que havia grande movimentação.

Com o apoio do Canil da Guarda Municipal, os policiais deram cumprimento à citada Ordem Judicial, onde foi apreendido 6 porções médias de crack, pesando 95 gramas, 66 porções pequenas da mesma droga, pesando 9 gramas, 1 porção grande de maconha pesando 21 gramas e R$ 165,00 em dinheiro. No local, uma mulher foi presa.