Durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, dia 12, transmitida pelas redes do Governo do Estado, o Governador João Doria anunciou nova recomendação para enfrentamento da pandemia da Covid-19 em relação a eventos, shows e atividades esportivas, os quais devem seguir medidas rígidas de controle sanitário. O anúncio enfatizou que não haverá restrições de funcionamento para estabelecimentos dos setores de comércio e serviços.

Os eventos dos gêneros acima devem disponibilizar álcool em geral e exigir o uso de máscaras dos participantes. A recomendação ainda prevê que os organizadores exijam do público a apresentação de comprovante de esquema vacinal completo (com as duas doses da vacina ou uma do imunizante de dose única).

Há ainda recomendação específica para que as prefeituras de todo Estado reduzam em 30% a capacidade de público em eventos esportivos, musicais e atividades em geral que possam provocar aglomerações. Cada município possui autonomia para editar regras de restrição, de acordo com a realidade local.