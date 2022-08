De acordo com o pedido, 21 cidades seriam beneficiadas.

A Presidente da Comissão de Empreendedorismo e Marketing Jurídico da 76ª Subseção da OAB – Itapeva, Dra. Renata Domingues, esteve na Seccional em reunião com a Presidente da OAB/SP, Dra. Patrícia Vanzolini e com o Presidente interino da Comissão de Exame de Ordem da OAB/SP, Dr. Fábio Goulart, para apresentar pedido para aplicação do Exame de Ordem na Subseção de Itapeva.

Na oportunidade foi apresentado ofício subscrito pelo Colégio de Presidentes da OAB – 21ª região administrativa: subseções de Itapeva, Itararé, Apiaí, Capão Bonito e Taquarituba. Bem como ofício da FAIT e da Anhanguera de Itapeva. Todos mobilizados em prol dos estudantes e bacharéis de nossa região.

“Vale ressaltar que a decisão cabe ao Conselho Federal e FGV, mas a Seccional Paulista, que tão bem nos recebeu, sensibilizada com esta demanda, comprometeu-se a empenhar esforços para trazer a aplicação do Exame de Ordem para Itapeva. Esperamos que o Conselho Federal e a FGV tenham a sensibilidade necessária para entender o quanto é importante para os examinandos de nossa região fazerem as provas tranquilamente, sem terem que enfrentar os riscos e despesas de viagens longas até Itapetininga, Avaré ou Sorocaba”, disse a professora Renata.



A 21ª região administrativa da OAB compreende 21 municípios, a saber:

Apiaí, Barra do Chapéu, Itaoca, Itapirapuã Paulista, Ribeira, Buri, Capão Bonito, Ribeirão Grande, Guapiara, Itapeva, Nova Campina, Ribeirão Branco, Taquarivaí, Itaberá, Itararé, Bom Sucesso de Itararé, Itaporanga, Barão de Antonina, Riversul, Taquarituba e Coronel Macedo.

De forma que, a aplicação do Exame em Itapeva, beneficiaria os estudantes e bacharéis de todos esses municípios.