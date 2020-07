Colégio Agrícola oferece vagas de Técnico em Administração e Agronegócios

O Colégio Agrícola em Taquarivaí também está com as inscrições abertas para o Vestibulinho do segundo semestre de 2020.

O processo seletivo será realizado pelo histórico escolar do candidato à vaga. São 40 vagas para Técnico em Administração no período noturno e 40 vagas para Técnico em Agronegócio também no período noturno.

As inscrições vão até o próximo dia 21 de julho às 15h. A classificação geral está prevista para o dia 07 de agosto.