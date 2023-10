Na tarde desta quinta-feira (12), o Clube do Cowboy realizou uma carreata pelas ruas de Itapeva onde distribuiu os doces arrecadados para a comemoração do Dia das Crianças.

Contando com a união de diversos cidadãos, foram confeccionados milhares de kits de doces que foram distribuídos através de uma carreata por diversos bairros de Itapeva.

Além da distribuição de doces o Clube do Cowboy ainda proporcionou a alegria de crianças e adultos com personagens infantis que ajudaram a distribuir as guloseimas.