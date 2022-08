No próximo domingo, dia 7 de agosto, o Clube da Viola de Itapeva realizará um evento em homenagem a um de seus fundadores, Joemir.

Jamil Rodrigues Castilho, o Joemir como era conhecido, faleceu no dia 10 de junho deste ano, deixando um legado de luta e incentivo ao sertanejo raiz.

Joelmir foi um dos fundadores do Clube da Viola e será homenageado por seus amigos, que por anos caminharam juntos na luta pela manutenção do estilo musical o qual amavam.

O evento será realizado na sede do Sinticom a partir das 14h. Deny, atual presidente do Clube da Viola convida a todos os violeiros, simpatizantes e amigos do Joelmir para participar da homenagem.