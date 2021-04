Clínica Conexão Auditiva: o tratamento humanizado que conecta pessoas por meio da audição

A Clínica Conexão Auditiva nasceu em 2019, idealizada pela fonoaudióloga Dra. Cintia Fadini, que atua na profissão desde 2012. “Eu comecei comprando meu primeiro equipamento, na época eu ainda trabalhava na Prefeitura. Com isso o sonho foi crescendo e eu comecei a pensar na possibilidade em ter um lugar só meu, para atender os meus pacientes da audição”, lembrou. A ideia era que o cliente e paciente pudesse ter um lugar personalizado.

Um ano de Clínica

Neste mês de março, a Clínica Conexão Auditiva completa um ano de inauguração em Itapeva e está em expansão, visando o melhor atendimento e qualidade de serviços para a população que necessita de tratamento adequado para audição.

Para contatar a Clínica, basta entrar em contato pelo telefone (15) 3522-2030 – WhatsApp (15) 99807-0325 ou diretamente na Rua Santana, nº 403, em Itapeva. Já está disponível para acesso também o site www.conexaoauditiva.com.br que tem mais informações sobre o Centro Especializado em Audição.

Inspiração para iniciar um projeto

Durante um evento, a fonoaudióloga escutou de um palestrante que nós precisamos fazer o que amamos sem medo de arriscar. “Ele disse que uma das maravilhas que conseguimos é unir pessoas, que temos esse dom de conectar, então eu sai com esse pensamento e certa de que queria montar uma comunidade, unir os meus pacientes em um eventocomo forma de agradecimento, em um momento descontraído”, contou.

Com o auxílio de seu esposo, filha e secretária, Dra. Cintia organizou um café com seus pacientes em dezembro de 2019. “Esse encontro eu chamei de Conexão Auditiva, porque eu acredito muito em conectar pessoas. Foi a coisa mais linda do mundo, pois nenhum dos meus pacientes faltou, estavam todos lá tomando café comigo, me senti lisonjeada”, lembrou.

Neste dia, Dra. Cintia decidiu que deveria montar sua clínica chamando-a de Conexão Auditiva, em homenagem a este encontro que marcou sua vida.

O sonho se tornou realidade

Sendo assim, em março de 2020 foi inaugurada a primeira Clínica Conexão Auditiva, em Itapeva. “Mesmo no início da pandemia do Coronavírus, eu acreditei neste sonho e graças a Deus tem sido um sucesso. Nós atendemos neste ano muitos pacientes que voltaram a ouvir melhor. Também tivemos a oportunidade de montar uma clínica nos mesmos moldes em Botucatu, pois lá temos uma fonoaudióloga com o mesmo pensamento que o nosso. Foi uma iniciativa estratégica, que também deu certo. Agora estamos caminhando para a implantação da nossa unidade em Bauru. E ainda temos um consultório em São Paulo, capital”, explicou.

Mais que ouvir, é conectar

A Conexão Auditiva está além de ouvir, ela conecta pessoas. A Clínica oferece aos pacientes aparelhos de qualidade, sempre atualizando as tecnologias com o que há de mais moderno no mercado. “Temos por objetivo humanizar os tratamentos, tratar da forma mais simples possível, facilitando a aquisição de aparelhos. Trabalhamos desde a avaliação clínica da audição, bem como a seleção e adaptação do aparelho auditivo selecionado, treinamento o paciente para o manuseio. Nós somos a única clínica da região com o mapeamento de fala, uma técnica específica para aparelho auditivo, é um de nossos diferenciais”, esclareceu.