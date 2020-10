Clínica Conexão Auditiva apresenta o aparelho auditivo invisível

Além da praticidade, o aparelho invisível é discreto e oferece conforto ao paciente.

Sempre buscando tecnologias inovadoras para seus pacientes, a Clínica Conexão Auditiva, o Centro Especializado em Audição, da fonoaudióloga Dra. Cintia Fadini, passou a oferecer neste ano de 2020 mais uma novidade: o aparelho auditivo invisível. Prático, moderno e confortável, este aparelho tem como objetivo facilitar a vida do paciente.

Segundo a Dra. Cintia, o benefício mais atrativo é a questão estética, pois ainda nem todos os pacientes querem mostrar que tem perda auditiva, talvez por algum estigma da sociedade, então o este aparelho é praticamente invisível. “Ele se encaixa no conduto da orelha e tem a cor preta, justamente para ficar parecido com a sombra da própria orelha, dando essa sensação de invisibilidade”, contou. “Ele é de fácil colocação e eu percebi que neste momento da pandemia, em que os pacientes usam máscara e se incomodam muito com o aparelho atrás da orelha, mas este modelo é prático, até mesmo para as pessoas que têm dificuldade em encaixar o seu aparelho”, acrescentou.

Entretanto, este modelo invisível é recomendado somente aos pacientes com perda auditiva até moderada, não podendo ser utilizando em casos mais avançados.

O aparelho auditivo invisível também conta com a plataforma MyCore, moderna e eficaz para o seu uso. “Esta tecnologia possui processadores de fala muito mais rápidos, auxilia na percepção dos sons de melhor maneira, especialmente quando o paciente está com ruídos, que é uma das queixas principais: conseguir se concentrar e conversar quando há ruído”, explicou.

De acordo com a Dra. Cintia, a adaptação do aparelho invísivel requer a avaliação clinica da audição, grau da perda auditiva e o formato da orelha do paciente, quesitos que são avaliados durante a consulta. “Antigamente nós usávamos um molde para descobrir o tamanho da orelha do paciente e quando tinha alguma alteração, o aparelho precisava ser trocado. Porém, este aparelho invisível tem essa facilidade, a borracha protetora dele se adapta proporcionando uma sensação de conforto ainda maior”, disse.

O aparelho invisível está disponível em duas principais marcas (Oticon e Rexton) na clínica Conexão Auditiva, nas unidades de Itapeva e São Paulo e em breve na nova clínica que será inaugurada em Botucatu.

Em relação ao custo-benefício, Dra. Cintia explica que há financiamento para adquirir seu aparelho auditivo por meio de crédito de acessibilidade. “É possível ter o aparelho, já que trabalhamos com três linhas de tratamento: plus, intermediária e avançada, justamente para conseguir atender todos os públicos”, enfatizou.

Para contatar a Clínica, basta entrar em contato pelo telefone (15) 35522-2030 – WhatsApp (15) 99807-0325 ou diretamente na Rua Santana, nº 403, em Itapeva. Já está disponível para acesso também o site www.conexaoauditiva.com.br que tem mais informações sobre o Centro Especializado em Audição.