Clima esquenta na Praça Anchieta durante manifestação dos ambulantes

No final da manhã desta sexta-feira (13), manifestantes que estavam em frente a Prefeitura subiram para a Praça Anchieta onde estavam reunidos e fiscais a Prefeitura chegaram para notificar um ambulante que estava pelo calçadão.

Alguns vereadores estavam no local e foram questionar o fiscal sobre a lei em que ele estava autuando o vendedor. Diante dos questionamentos, o fiscal informou que a notificação seria com base em um Decreto Municipal e Lei vigentes.

Os vereadores questionaram também que ao autuar uma pessoa o fiscal tem que estar com a lei e o artigo em mãos pra mostrar ao cidadão.

Em meio às discussões, os fiscais acabaram entrando no veículo e deixando a praça com os gritos de protesto dos presentes.

A TV Tem estava no local em transmissão ao vivo, no momento em que os manifestantes pediam “queremos trabalhar”.

Mais informações a qualquer momento.